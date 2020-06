Calcio. Juve Stabia, le parole di mister Caserta in vista della gara con il Livorno

Domani sera alla 21 al Menti, la Juve Stabia affronterà il Livorno, ultima in classifica ma non per questo da sottovalutare, come ha spiegato oggi in conferenza mister Caserta: «Sarà una partita difficile come tutte le altre. Questa settimana abbiamo lavorato bene e con tranquillità ma ci aspettiamo una gara complicatissima, forse la più difficile delle ultime nove». Le Vespe sono alla ricerca della prima vittoria post lockdown ma vogliono arrivarci concentrate perché: «Il Livorno non ci regalerà nulla e non dobbiamo pensare che arriva l’ultima della classe e che quindi abbiamo una gara semplice. Domani contano le motivazioni, dobbiamo alzare il ritmo e lottare palla su palla. Guardo partita dopo partita senza pensare che poi avremo il Benevento per cui chi sta meglio, gioca». A chi poi ha criticato la squadra dopo la sconfitta con il Pescara, Caserta dice: «Criticate me ma lasciate liberi i ragazzi che lottano per questa maglia. Non bisogna buttare la croce su Germoni o su altri dopo un errore. Si sbaglia, sbaglio io e anche i giocatori. Basta ai processi. Noi andiamo in campo per vincere e non per perdere. Lotteremo come abbiamo sempre lottato perchè la Serie B per Castellammare è un patrimonio importantissimo. Noi daremo tutto per mantenere la categoria».