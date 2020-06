Calcio – Juve Stabia: alla vigilia della partita con il Benevento, le parole di Giacomo Calò

Il centrocampista della Juve Stabia Giacomo Calò ha parlato alla vigilia del match contro il Benevento: “E’ stata una sconfitta amara, non ci voleva, il calcio è cosi, tre occasioni tre goal. Ora andiamo a Benevento, è una fortuna giocare ogni tre giorni per pensare subito alla successiva e dimenticare la partita passata. Il Benevento? Sono primi in classifica, se vogliono festeggiare, noi faremo la nostra partita, ce la giocheremo come abbiamo fatto con tutti. Personalmente infine contano poco gli assist se non vinciamo”.