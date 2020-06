Calcio. Juve Stabia, il mister Caserta in conferenza: “il gruppo un’arma vincente”

Torna la Serie B e la Juve Stabia ha in programma domani la sfida in casa del Pescara. In conferenza stampa il tecnico delle Vespe, Fabio Caserta, ha analizzato il match dell’Adriatico: “Dopo uno stop del genere sicuramente è cambiato tanto nell’affrontare il lavoro quotidiano; noi come gli altri ci siamo dovuti adeguare a tanti problemini, ma non avendo precedenti storici della situazione speriamo di aver fatto un buon lavoro, e questo ce lo dirà solo il campo. Dal punto di vista fisico ci saranno le maggiori insidie, con un ritmo che sicuramente sarà più basso, ma in quest’ottica mi auguro soprattutto che non ci siano infortuni. Fattore pubblico? Dispiace perché è l’essenza del calcio, ma non credo possa spostare di molto gli equilibri pur mancando quella carica in più, ma mi auguro si possa pian piano tornare a vedere anche i tifosi sugli spalti”.