Calcio. Juve Stabia, i convocati di stasera contro il Livorno

In vista della partita di stasera contro il Livorno, il mister Fabio Caserta ha reso nota la lista dei ventisei calciatori convocati per il match, valevole per la 30^ giornata del Campionato di Serie BKT. Ancora ai box Polverino, per un problema alla caviglia sinistra.

Portieri: Provedel, Russo

Difensori: Allievi, Fazio, Germoni, Ricci, Tonucci, Troest, Vitiello.