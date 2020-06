Calcio. Juve Stabia: i 2 soci di maggioranza presenti agli allenamenti.

La Juve Stabia prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato previsto per la settimana prossima. Agli allenamenti sono stati presenti anche i due soci di maggioranza Franco Manniello e Andrea Langella. Questo il testo del comunicato dalla società qualche minuto fa. “Sotto lo sguardo vigile dei due soci del club, Andrea Langella e Franco Manniello, Fabio Caserta ha fatto svolgere ai suoi una partitella a campo aperto per prendere sempre più confidenza con il ritmo partita in vista della ripresa del campionato che vedrà la Juve Stabia impegnata a Pescara. La squadra sta aumentando la soglia della resistenza alla fatica perché ormai la prima gara ufficiale si avvicina, la presenza al Menti della società evidenzia il clima di serenità che si respira nell’ambiente e la necessaria unità di intenti in prospettiva di questo rush finale”.