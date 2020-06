Gruppo diviso in tre parti, lavoro tecnico-tattico ed intensità che sale in vista del match di sabato a Pescara (ore 18). La Juve Stabia prosegue la sua marcia di avvicinamento alla sfida che segnerà la ripresa del campionato. Clima sereno, tutti gli effettivi della rosa a disposizione di Caserta, e stasera squadra a cena con la società per compattare ulteriormente l’ambiente.