Calcio. Juve Stabia – Ammenda di 1500 euro per Elia

Diramato il comunicato ufficiale in merito alle decisioni del giudice sportivo sulla trentunesima giornata del campionato di Serie B. Per la Juve Stabia Tonucci arriva, con l’ammonizione di ieri, alla sesta sanzione mentre Elia è al terzo cartellino giallo. Per il tornante della Juve Stabia che ieri operava da terzino sinistro nel 4-3-1-2 di mister Caserta, anche un’ammenda di 1.500 euro per la simulazione che gli è costato il cartellino giallo.