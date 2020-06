Calcio, Juve Stabia: 9 anni fa il ritorno in B dopo 59 anni

19 giugno 2011: giornata storica per la Juve Stabia che, grazie ad una straordinaria vittoria per 2-0 in trasferta contro l’Atletico Roma, dopo 59 anni torna in serie B! A ricordare questo evento è la società che in una nota scrive: “19 giugno 2011 – La storia ha voluto una data”, il mister Fabio Caserta: “La storia non si cancella” ed i tantissimi tifosi gialloblu che hanno indelebile nei loro cuori il ricordo di quella emozione.