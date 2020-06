Calcio. In Danimarca una trovata per sopperire all’assenza del pubblico.

Fra le trovate pensate dalle squadre di calcio per rendere un po’ meno vuoti gli stadi in cui si è ricominciato a giocare, si è fatta notare quella della squadra danese dell’Aarhus. Il campionato di calcio locale è ripartito la scorsa settimana e per l’occasione il club ha installato a bordo campo dei maxischermi per permettere ai propri tifosi di stare vicino alla squadra nella partita giocata contro i rivali locali del Randers. I tifosi, collegati tramite l’app per videoconferenze Zoom, hanno assistito al pareggio finale, mentre i giocatori in campo hanno potuto guardare e sentire le loro reazioni.