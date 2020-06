Calcio. Il Sorrento Futsal vince il girone B del Campionato Under 21

Grandissima soddisfazione per i ragazzi di Mister Josè Astarita che possono finalmente esultare per la vittoria del campionato. Il Sorrento Futsal U21, infatti, era al primo posto in classifica con una finale di Coppa Campania da disputare quando la pandemia ha interrotto l’attività sportiva e, solo oggi, la Figc Campania ha decretato la vittoria del campionato della squadra peninsulare. “Una grande soddisfazione di tutta la famiglia rossonera, che da sempre, crede nel valore e nella crescita di giovani atleti”, ha affermato la società che ha anche comunicato che nel campionato di Serie C2 il Sorrento ha chiuso al settimo posto. Un ringraziamento va a tutti coloro che si impegnano costantemente nel progetto Sorrento Futsal, agli sponsor a cui siamo vicini in questo momento di difficoltà, ai ragazzi, a tutto lo staff e a quanti seguono con affetto e sostegno la nostra realtà”, ha aggiunto la società rossonera. Anche la redazione di Positanonews si complimenta con la squadra e con il mister Astarita per il risultato raggiunto.