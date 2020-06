Calcio. Il Sant’Agnello saluta Giovanni Serrapica.

Giovanni Serrapica ha esordito come allenatore 2 anni fa proprio con il Sant’Agnello. Dopo un cammino ricco di soddisfazioni, che ha visto si qualche difficoltà ma brillantemente superata, ha deciso di interrompere la sua esperienza in costiera, non senza ringraziare chi gli è stato accanto in questo periodo: “Sono molto grato al presidente Alberto Negri, che mi ha dato l’opportunità di iniziare la carriera di allenatore subito dopo aver appeso le scarpette al chiodo vestendo proprio la maglia del Sant’Agnello. Ringrazio per tutti il capitano Giuseppe Di Donna, cresciuto tantissimo per personalità che è poi riuscito a trasmettere al resto della squadra. Ovviamente saluto ogni ragazzo che ha lavorato me, e che avrò modo di ringraziare privatamente per il sudore speso con questi colori”.