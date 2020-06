Calcio. Il punto della situazione delle 3 squadre campane della serie B.

La serie B riparte e ben 3 squadre campane, che stavano disputando un ottimo campionato fino a prima dell’inizio del lockdown, ne sono coinvolte: Benevento, Salernitana e Juve Stabia. La prima è già quasi matematicamente in serie A essendo prima in classifica a ben 20 punti di distanza dal Crotone. La seconda può più che sperare perché si ritrova settima, ma a soli 7 punti sotto la squadra calabrese. Le Vespe, invece, per essere il primo anno nella serie cadetta, stavano puntando alla salvezza e si ritrovano al centro classifica, undicesime a pari punti con il Pisa ed il Perugia.