Calcio. Il Massa Lubrense vince il campionato, le parole del Presidente Luca d’Esposito

Il Massa Lubrense ha vinto il campionato e la nostra redazione, per l’occasione, ha intervistato il Presidente Luca D’Esposito che ha affermato: “Quest’anno credo che il Massa Lubrense Calcio abbia fatto un miracolo sportivo per 2 motivi: siamo stati primi in classifica dalla prima partita di campionato fino all’interruzione, riuscendo ad arrivare anche in finale di Coppa Campania e poi perché abbiamo in rosa tutti ragazzi della penisola sorrentina, addirittura il 50/60% è proprio di Massa Lubrense. Questo è per me un motivo di grande orgoglio. Con un budget limitato rispetto ad altre realtà, siamo stati capaci di rendere possibile l’impossibile, grazie ad una alchimia che si è creata, ad una compattezza nello spogliatoio, ad un pizzico di fortuna (che non guasta mai) ed ai meriti del mister e dei calciatori che sono stati i veri protagonisti in campo”. Inizialmente l’obiettivo della società era quello di puntare ai play off ma poi, continua il Presidente: “dopo aver battuto, nella 2° e nella 4° giornata, la Barrese e la Royal Aceranna, le due pretendenti al titolo, in cuor mio ho iniziato a pensare che poteva essere la stagione giusta. Infatti abbiamo vinto nel girone di andata 14 partite su 15. L’unico piccolo rammarico è quello di non aver disputato la finale di Coppa Campania e di non aver festeggiato la vittoria del campionato sul campo. Ma, come presidente, posso dire che è stata una stagione fantastica e di aver centrato l’obiettivo in soli 2 anni mentre ne avevo considerati almeno 5 perché le cose si costruiscono poco alla volta e con oculatezza. Ora faremo una bella festa venerdì con tutto lo staff perché se lo merita!”