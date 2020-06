Ieri il Comitato Regionale della Campania ha diramato le varie graduatorie, categoria per categoria, in merito alla Coppa Disciplina per la stagione 2019/20. Un bel primo posto per il Massa Lubrense Calcio nel Campionato di Prima Categoria. La redazione di Positanonews si congratula con la squadra costiera per l’ottimo risultato ottenuto.