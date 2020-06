Calcio: Il “Comitato Salviamoci” di serie D diffida la Lega Nazionale dilettanti.

Il calcio italiano riparte dopo quasi tre mesi dallo stop causato dall’emergenza coronavirus con la serie A, la serie B e la serie C che sta valutando la situazione, ma dovrebbe tornare in campo a fine mese per disputare direttamente i playoff e i playout, oltre alla Coppa Italia di Serie C. Caos in vista, invece, per la serie D la cui sospensione è stata decretata con largo anticipo e ciò ha scaturito delle polemiche, soprattutto da parte delle compagini retrocesse. Le società che scenderanno in Eccellenza non sono d’accordo con questa decisione e hanno creato il “Comitato Salviamoci” per muoversi contro le decisioni della Lega. Questo il comunicato delle 31 società che fanno parte di questo Comitato: “In data 26 maggio scorso, il Gruppo ‘Salviamoci’ ha diffidato la FIGC e per conoscenze la Lega Nazionale Dilettanti a non recepire l’aberrante proposta fatta dalla Lega con una decisione bulgara presa all’unanimità; una proposta, ricordiamo, tendente a comminare il massimo della pena afflittiva (4 retrocessioni) nei confronti di Società che potevano ancora giocarsela sul campo in quanto matematicamente non retrocesse (o che avevano tecnicamente raggiunto la fase dei play out: dunque, in ogni caso, non retrocedibili) e che non hanno potuto giocare, non per loro colpa, ma causa COVID. Nel mentre, ci sono, purtroppo, società che potrebbero iniziare a valutare il proprio individuale ripescaggio sulla base della vigente normativa che non è, peraltro, ragionevolmente in alcun modo applicabile causa le nuove determinazioni forzatamente adottate nel contesto pandemico che ha mutato tutti gli scenari”.