Calcio. Il Benevento vince e si porta a +22 dal Perugia

Il Benevento scende in campo e riprende il suo cammino verso la serie A da dove lo aveva lasciato, con una splendida vittoria! Un gran goal di Roberto Insigne al 51^ decreta la settima vittoria consecutiva dei giallorossi che potrebbero già venerdì prossimo festeggiare il ritorno in serie A. Il tecnico Inzaghi si dice soddisfatto e con un altro obiettivo ancora da raggiungere: “Oggi era una prova importante, sono stati capaci di stupirmi ancora una volta e non ho più parole per descrivere l’atteggiamento dei ragazzi. Non abbiamo sofferto il primo caldo né l’atteggiamento della Cremonese che, per larghi tratti, ha chiuso gli spazi sperando di ripartire. La nostra cavalcata trionfale vede nei calciatori i principali protagonisti e stiamo battendo record su record sia in casa, sia in trasferta. -3 alla A? Anzitutto vogliamo conquistare la nona vittoria esterna di fila ed eguagliare il Como che vinse il campionato con 75 punti. Sappiamo che il traguardo è vicino, ma non dobbiamo abbassare la guardia. E’ come se non ci fossimo mai fermati, quando finirà questa stagione sarò davvero dispiaciuto. Mi sono affezionato a questo gruppo, oggi avevamo qualche defezione eppure chi entra in campo riesce sempre a fare la differenza. Sto cercando soltanto di trasmettere ai ragazzi la mia voglia di vincere e di battere ogni record, siamo già proiettati alla trasferta di Empoli e c’è un clima di grandissimo entusiasmo che ci circonda e ci fa bene”.