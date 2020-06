Calcio. Giuseppe Rizza, ex Juve Stabia ha avuto un’emorragia celebrale. Gravi le sue condizioni.

Si è accasciato a terra e da allora per Giuseppe Rizza, giocatore di calcio della Giovanile Nocerina, è iniziata la partita più difficile: quella per la vita. L’ex giocatore della Juve Stabia ha avuto un malore, una emorragia cerebrale, e adesso si trova ricoverato in prognosi riservata in sala rianimazione dell’Ospedale “Cannizzaro” di Catania. Le sue condizioni sono gravi. La società della Juve Stabia è vicina al giocatore: “Un momento delicato, un momento difficile. La SS Juve Stabia, in tutte le sue componenti, è vicina al momento ancora più complicato che vive il nostro ex calciatore Giuseppe Rizza. Con lui abbiamo vissuto momenti felici, indimenticabili e di vittoria ed è a lui che in questo momento va il nostro pensiero. Che la nostra spinta serva a rivederti presto tra noi. Forza Beppe, non mollare! Ti aspettiamo!”