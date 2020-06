Calcio. Francia, è polemica sullo stop dei campionati.

In Francia è polemica sullo stop ai campionati a causa della diffusione del Covid-19. L’Equipe di oggi scrive “lo stop ai campionati” imposto dal Governo francese come “una vera e propria catastrofe”, anche per le “conseguenze economiche che mettono in ginocchio tutto il movimento, svuotando le casse delle società”. I campioni nelle squadre finiranno per guardarsi intorno e cercare nuovi teams ed Lilla e il Lione, sono club che dovranno “svendere”, per sanare i bilanci del post Coronavirus.