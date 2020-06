Nella giornata di oggi 2 giocatori sono diventati papà: la moglie di Diego Demme del Napoli ha partorito il primo figlio della coppia che dunque, come richiesto dal centrocampista azzurro, è nato a Napoli. A questo punto, un po’ per la rotazione e un po’ per questo avvenimento, domani contro la Spal Demme partirà dalla panchina. Fiocco rosa, invece in casa Juve Stabia: è nata Ludovica Canotto.