Calcio femminile. La giocatrice Arianna Varone è morta in un incidente stradale

Il calcio piange la tragica scomparsa di Arianna Varone, giovane calciatrice della Riozzese, classe ’99, morta in un incidente stradale alle porte di Pavia. Arianna ha iniziato la sua carriera nell’Asd femminile Inter, valorizzandosi poi nel Milan Ladies prima di approdare nel 2017 nella Riozzese (serie B), con la quale ha disputato un’ultima stagione da protagonista contribuendo con le sue prestazioni all’ottimo campionato del club rosanero. Sport e Salute ha scritto di lei: “Una passione pura durata troppo poco. Arianna Varone si ispirava a Gattuso e a Iniesta, un’incontrista che univa aggressività e finezza. Per un tragico incidente stradale lo sport ha perso la giocatrice della Riozzese. Ci uniamo al dolore della famiglia, delle compagne di squadra, della società e del mondo del calcio femminile”. Anche il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora le ha dedicato un pensiero: “Ho saputo della drammatica scomparsa della giovane Arianna Varone. Calciatrice di grande talento, è venuta a mancare a soli 21 anni a causa di un incidente. Difficile trovare parole per una tragedia simile. Esprimo la mia vicinanza ai suoi cari per questo terribile dolore”.