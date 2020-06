Calcio. Fabio Caserta: “I cinque cambi sono fondamentali”.

L’allenatore della Juve Stabia, Fabio Caserta, ha così espresso la sua idea a proposito della possibilità di attuare 5 cambi in una partita: «I cinque cambi sono fondamentali. Una soluzione che si rivelerà molto utile per tutte le squadre. So cosa significa, dato che l’ho già utilizzata l’anno scorso con ottimi risultati. Si parla di blocco delle retrocessioni dalla A. Il fatto è che ci troviamo in una situazione difficile, ma mi metto anche nei panni di chi deve decidere. La soluzione migliore sarebbe lasciare che sia il campo a parlare.»