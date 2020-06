Calcio. E’ ufficiale, il Massa Lubrense passa in promozione!

La LND ha finalmente deciso le sorti dei campionati dilettanti, ufficializzando il passaggio in promozione del Massa Lubrense che, con le sue 6 vittore 1 pareggio e 2 sconfitte, ha dominato dalla prima alla 19° giornata. Un grandissimo orgoglio per la cittadina costiera e per l’intera penisola sorrentina! Di seguito la nota per il ringraziamento a tutti i protagonisti di questo ottimo risultato: “Congratulazioni a tutti al Presidente Luca d’Esposito, al vice presidente Raffaelle de Gregorio, al dirigente Anthony Pollio, al nostro segretario storico Giovanni d’Esposito, ai consiglieri Luca Fiorentino e Antonino Casa e al nostro Cassiere Luigi Colonna. Un plauso speciale al Mister Pasquale Aiello che con le sue doti è stato capace di costruire un gruppo coeso che alla fine si è dimostrato vincente avendo una rosa di ragazzi esperti e ragazzi giovani da far crescere per il futuro. Siamo tutti contenti e felici per la notizia ricevuta. Ora non ci resta che festeggiare in modo civile. Un ultimo ringraziamento va ai tifosi del Massa Lubrense che quest’anno in parecchie occasioni si sono dimostrati il 12 uomo in campo. Uniti si Vince”.