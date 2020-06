Calcio. E’ ufficiale, Final Eight di Champions League a Lisbona il 24 agosto

La Champions League di questa stagione sarà assegnata con una Final Eight che si disputerà a Lisbona. La decisione è stata presa dal comitato esecutivo della Uefa. Anche l’Europa League si concluderà con una Final Eight da giocare in Germania. La Supercoppa Europa, invece, si svolgerà a Budapest. Istanbul, che sarebbe dovuta essere la sede della finale di Champions di quest’anno, ospiterà la finale del 2021. Slitteranno di conseguenza di un anno gli appuntamenti con le altre città prescelte per ospitare le finali, l’atto finale della massima competizione europea per club si terrà a San Pietroburgo nel 2022, a Monaco di Baviera nel 2023 e a Londra nel 2024.