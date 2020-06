Calcio. E’ morto Mattia, bimbo di 11 anni. Giocava nelle giovanili del San Giorgio Calcio

Muore Mattia colpito da un infarto. Il bimbo di 11 anni che aveva il sogno di diventare un giocatore e che già da piccolissimo era entrato a far parte delle giovanili del San Giorgio Calcio, la squadra della sua città. A dare l’annuncio il sindaco Giorgio Zinno: “Cari concittadini purtroppo Mattia non ce l’ha fatta. La città è in lutto. Abbiamo sperato in tanti che la piccola promessa del calcio locale, appena undici anni, si risvegliasse dopo essere stato colpito da un infarto. In questi giorni tramite il mister Vincenzo Neutro del San Giorgio calcio ricevevo le notizie sullo stato di salute del ragazzo che era descritto come un vero leone. Tanti hanno pregato per lui, la nostra comunità si è mostrata, ancora una volta, premurosa e solidale, ma non è bastato. A titolo personale e a nome dell’Amministrazione Comunale esprimo il massimo cordoglio e vicinanza alla famiglia. Non ci sono altre parole che possano lenire un dolore così grande”.