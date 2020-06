Calcio. Domani riunione del Consiglio Federale per decidere della serie D. Il Sorrento attende l’esito.

Domani 8 giugno si riunirà il Consiglio Federale per decidere le sorti della serie D di calcio. L’ipotesi più probabile è quella proposta dal Consiglio di Lega due settimane fa di congelare la classifica al momento della sospensione del campionato, con la retrocessione delle ultime quattro in classifica. Il Sorrento attende l’esito della riunione ed in particolar modo tifa per la riforma dei campionati già dalla prossima stagione. Intanto quasi certamente dalla metà della prossima settimana la società potrà partire col programmare la nuova stagione.