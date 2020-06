Calcio. “Coloriamo la città d’azzurro”: la splendida iniziativa del gruppo di “AreaNapoli”.

In questo momento difficile per tutto il mondo, anche il calcio sta subendo ingenti danni economici e d’immagine. Uno dei maggiori problemi sicuramente sarà quello di dover giocare a porte chiuse, senza l’ausilio e il sostegno dei tifosi. AreaNapoli.it ha proposto un’ idea per manifestare alla squadra sostegno in una partita importante come quella contro l’Inter che può valere la finale di Coppa Italia. “Siamo lieti di essere promotori di un iniziativa per caricare la squadra partenopea. Coloriamo la città d’azzurro, ogni balcone deve avere una bandiera, una sciarpa azzurra, cerchiamo di creare un clima di grande sfida in questo momento complicato. Siamo sicuri che i ragazzi dirigendosi in pullman verso lo stadio San Paolo si caricherebbero d’entusiasmo alla vista di una città tinta d’azzurro. Sono troppi anni ormai che la città non si veste di azzurro, questo è il momento giusto, questo è il momento che dobbiamo stare vicino ai ragazzi di Gennaro Gattuso. Forza Napoli dacci tu una gioia in questo momento”, si legge nella nota.