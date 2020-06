Calcio. Benevento – Vigorito: “dimostriamo senso di responsabilità in vista dei festeggiamenti”

Il presidente del Benevento calcio, Oreste Vigorito in vista dei festeggiamenti per la massima serie che la squadra potrebbe conquistare, con certezza matematica, già nella trasferta di venerdì ad Empoli, invita tutti i tifosi giallorossi a dimostrare senso di responsabilità e distanziamento tra le persone. Vigorito ne ha parlato questa mattina, alla fine della conferenza di ‘Una lista per la vita’, la raccolta fondi promossa da Confindustria, con le imprese sannite a favore dell’ospedale San Pio di Benevento per superare l’emergenza Coronavirus. Iniziativa a cui ha partecipato lui stesso attraverso l’Ivpc e il Benevento Calcio. “La generosità si dimostra dando quanto possibile e pur nelle difficoltà le aziende hanno il dovere di aggiungere nel proprio bilancio la voce sacrifici per gli altri. E’ l’unica cosa che può giustificare una vita spesa per il lavoro. Se le aziende servissero solo a produrre ricchezza personale non servirebbero a molto. Confindustria, con il Presidente Liverini, si è fatta portavoce di questo messaggio dando un bellissimo segnale al territorio: le aziende, anche nelle difficoltà, ci sono”. Un’appartenenza al territorio beneventano non imposta ma spontanea, nata dalla condivisione di un grande sogno che ora il Comune metterà nero su bianco assegnando all’avvocato Vigorito la cittadinanza onoraria: “E’ un riconoscimento per il quale bisogno togliersi il cappello – commenta a riguardo il patron giallorosso – anche perchè la decisione del Comune credo voglia interpretare un sentimento popolare. Del resto quello che ci spinge al successo è l’amore. Quest’anno siamo in Serie A per i sacrifici di tanti e l’abbiamo raggiunta insieme. Non ci ha fermati neanche il coronavirus che ci ha tolto la possibilità di stare vicini ma non l’amore. Questa città meritava di tornare in Serie A e questa vittoria deve essere condivisa con gli altri”.

Una condivisione responsabile, però, capace di dare un’altra grande prova, una prova di civiltà. “Rinunciare a un abbraccio non è mai facile ma abbiamo l’occasione unica di dare un segnale di grande civiltà – avverte il Presidente Vigorito -. Torneremo sabato dalla trasferta e se dovesse concretizzarsi la matematica certezza della Serie A sarei felice di vedere una città fasciata di giallorosso, magari – dopo accordi con le istituzioni – di far girare la squadra, con le persone ai balconi e alle finestre a raccogliere l’abbraccio e la vicinanza che meritano e che la città merita di dare. Ci siamo distinti tornando in B con un applauso di 20mila persone, distinguiamoci tornando in A con l’affetto di tanti ma senza dare adito a polemiche. Benevento è una città di una civiltà incredibile – conclude – dimostriamolo anche adesso, è più difficile ma noi sanniti alle imprese difficili siamo abituati”.