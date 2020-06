Calcio. Benevento: in caso di vittoria sarà la squadra a girare con i bus scoperti per tutta la città per festeggiare

Vincendo la partita di domani contro l’Empoli, il Benevento sarebbe matematicamente in serie A. Per questo motivo questa mattina, al Palazzo del Governo, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, necessario per approntare un piano di controllo e organizzativo, si è riunito per discutere degli ormai imminenti festeggiamenti assieme anche ai rappresentanti della tifoseria, che hanno potuto interloquire con il Prefetto Cappetta. I tifosi hanno apprezzato l’iniziativa della Società Calcistica: far arrivare i giocatori a bordo di pullman scoperti che poi attraverseranno le strade della città proprio per evitare che i festeggiamenti si concentrino in un solo punto. Come chiesto dal Prefetto Cappetta dunque: “L’appello ai tifosi e a tutta la cittadinanza è quello sicuramente di festeggiare, ma farlo nella maniera giusta. Il Benevento calcio ha una tifoseria esemplare e l’ho rimarcato anche durante la riunione odierna. A loro mi appello affinchè si evitino grandi assembramenti per rispettare le norme anti contagio. Sarà la squadra a raggiungere tutte le zone della città per ricevere il giusto e meritato apprezzamento da parte dei cittadini”.