Calcio. Attesa per il grande derby: il Benevento ad un punto dalla serie A, la Juve Stabia a caccia della prima vittoria

I successi migliori arrivano quando riusciamo a superare i nostri limiti. E noi stiamo facendo qualcosa di straordinario. Sono orgoglioso di voi ragazzi. Ora come l’Ascoli 1977/78, con 7 giornate d’anticipo, andiamo a prendercel…A». Pippo Inzaghi è già con la testa al derby di domani e sollecita tutti a tenere in freddo lo spumante con un eloquente post sul suo profilo Instragram. Anche se sarà sufficiente un solo punto per l’aritmetica conquista della serie A, il tecnico desidera fortemente eguagliare il record stabilito 43 anni orsono dai bianconeri di Mimmo Renna, relativamente alla promozione più veloce della storia. Pertanto niente calcoli e vietato accontentarsi contro i gialloblù di Fabio Caserta: il Benevento giocherà per vincere in ogni caso, cercando di sfruttare una superiorità conclamata e quei muscoli messi in bella mostra anche a Empoli. Con una vittoria o con un pareggio i giallorossi staccherebbero il pass per la massima categoria. Sta dunque per scoccare l’ora «X» nella città delle streghe. L’appuntamento con il grande salto è fissato per domani sera tra le 22.45 e le 22.55. Lo slittamento di qualche giorno non comporterà alcuna modifica alle celebrazioni. Tutto rimane come preventivato e come regolato dall’ordinanza diramata ieri dal sindaco Mastella che, di fatto, vieta l’accensione di fumogeni e fuochi d’artificio. Ma non sarà possibile nemmeno imbrattare le strade, i marciapiedi e gli altri immobili di proprietà pubblica e privata con vernici o con altro materiale. Da evitare assembramenti e affollamenti in luogo pubblico, anche se non preventivamente organizzati e rimane fermo l’obbligo di distanziamento come da misure anti-Covid, e di portare con sé la mascherina, indossandola qualora la distanza interpersonale di almeno un metro non sia assicurata.