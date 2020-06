Calcio. Arrivano dal Vico Equense le congratulazioni per il Napoli, l’Afragolese ed il Santa Maria

Il Vico Equense Calcio, attraverso un post sui social, si congratula con il Napoli per la vittoria della Coppa Italia e con L’Afragolese ed il Santa Maria per il passaggio nella categoria superiore: “L’Associazione Sportiva Dilettantistica VicoEquense 1958, in tutte le sue componenti, esprime le proprie congratulazioni alla SSC Napoli per la conquista della Coppa Italia. Contestualmente, il club costiero intende congratularsi con Afragolese 1944 – già vincitrice della Coppa Italia Dilettanti – e Polisportiva S.Maria 1932, compagini di Eccellenza Campania rispettivamente Girone A e Girone B, per la conquista di un posto nel prossimo massimo campionato di Lega Nazionale Dilettanti”.