Calcio. Arbitri di serie A e serie B tutti negativi.

I tamponi anti-Covid ai quali sono stati sottoposti gli arbitri di Serie A e B, attualmente in “ritiro” nel Centro tecnico federale di Coverciano, sono tutti negativi. I direttori di gara si sono sottoposti anche alle visite mediche per certificare l’idoneità agonistica e ora rimarranno sul posto fino a mercoledì 10 giugno, svolgendo una mini-preparazione in vista del ritorno in campo. L’attività sta coinvolgendo i 22 fischietti del massimo campionato e altri 15 del campionato cadetto, più gli assistenti.