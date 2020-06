Calcio. Amaro ritorno al campionato per la Juve Stabia. Mister Caserta: “non dobbiamo fare drammi”

Dopo 2 mesi di lockdown la Juve Stabia scende nel campo del Pescara perdendo 3-1. Le parole di mister Caserta a fine gara: «Come detto nel pre-partita, la condizione non è ottimale nè per noi nè per loro. Dobbiamo fare i complimenti però al Pescara perchè ha meritato la vittoria. Mi spiace non aver visto la cattiveria nei ragazzi. Ci sta perdere, ma non in questo modo. Se si molla dal punto di vista dell’intensità e della cattiveria, facciamo molta fatica non solo in questa partita, ma anche in tutte le altre… L’unica cosa positiva di questa giornata è che non si è fatto male nessuno. Detto questo, non faccio drammi. Veniamo da due mesi di stop e non abbiamo giocato nel migliore dei modi. Nel primo tempo abbiamo fatto benino. Invece, nel secondo tempo abbiamo fatto male. Loro sono stati più bravi di noi. Ripeto, l’errore più grande è la non cattiveria messa in campo. Questo mi ha dato molto fastidio. La giornata storta capita. Ora, però, dobbiamo analizzare quello che è accaduto in questi 90′. Poi, cercare di preparare al meglio non solo la partita con il Livorno, ma anche tutte quelle che mancano per raggiungere il nostro obbiettivo.Vogliamo e dobbiamo fare punti per conquistare questa salvezza, ma anche le altre giocano. In questo momento dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa. Non è stata una bella prestazione. Sono il primo ad essere arrabbiato. Ma, come dicevo, non ne faccio un dramma»,