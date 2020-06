Calcio. Aggrediti i giornalisti nella sala stampa della Casertana.

Ieri sarebbe dovuto essere il giorno della presentazione ufficiale di Vincenzo Todaro, nuovo Direttore Generale della Casertana. Nell’attesa, in sala stampa, tre persone incappucciate hanno fatto irruzione azionando degli estintori contro i giornalisti e la moglie del presidente rossoblu D’Agostino. Sono state anche lanciate sedie ai presenti. Conferenza rimandata a data da destinarsi, mentre i tre sono scappati e si procederà con una denuncia contro ignoti. “Quanto accaduto in occasione della conferenza stampa di presentazione del direttore generale della Casertana è inaccettabile. L’Ordine dei giornalisti della Campania chiede chiarezza alle forze di polizia su quanto accaduto. L’assalto rappresenta un grave attacco alla professione. Minacce e atti intimidatori ai giornalisti sono intollerabili. Il calcio della Lega Pro si contraddistingue per un percorso di valori e per iniziative sociali che hanno visto l’impegno di club, dirigenti, giocatori e tifosi. Pochi giorni fa, il cuore della C ha raggiunto l’iniziativa numero 1000, legata al sociale, ed in particolare, ne ha realizzate 500 nel periodo dell’emergenza socio-sanitaria causata dal Covid-19. La Lega Pro condanna la vile aggressione nella tribuna stampa dello stadio “ Alberto Pinto” di Caserta e manifesta piena solidarietà ai giornalisti ed a tutti coloro che hanno subito questo attacco”.