Calcio: 14 anni fa il Napoli tornava in serie A.

Esattamente 14 anni fa il Napoli tornava in Serie A! Gli azzurri di Walter Novellino, e in campo da un grande Stefan Schwoch, batterono la Pistoiese per 1 a 0, grazie proprio al gol Schwoch, che in quella stagione realizzò 22 reti, e raggiunsero matematicamente la massima serie. A fine gara i festeggiamenti della squadra, dei due presidenti, Corrado Ferlaino e Giorgio Corbelli e di un’intera città: il Napoli torna in A dopo 2 anni!