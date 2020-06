Bus in Costiera Amalfitana, ricorso al TAR: si prospetta vittoria dei cittadini -ANTEPRIMA

Si prospetta una vittoria dei cittadini per quanto riguarda l’ormai arcinota battaglia per vietare i bus in Costiera Amalfitana. Tra petizioni e proteste, tra scontri che hanno visto protagonisti cittadini, partiti e operatori, ora possiamo dire che quasi certamente i cittadini avranno la meglio: domattina, infatti, si saprà ufficialmente della vittoria del ricorso al TAR, e della conferma del divieto dei bus.

Il ricorso al TAR vedeva costituiti in difesa dell’ordinanza associazioni per 10 mila cittadini, in prima fila. Noi di Positanonews ci siamo battuti per anni affinché si trovasse una soluzione a questo problema che da tempo vede soggetta la Costiera amalfitana: un traffico senza precedenti, che si è attenuato soltanto a causa dell’emergenza Coronavirus. La vivibilità dei cittadini, abitanti del posto, che era stata sempre più minata, così come la sicurezza. Anni di lotte per tutto ciò e forse siamo vicini ad una svolta storica. Come abbiamo più volte sostenuto, non è garantendo un afflusso indiscriminato di bus nei territori della Divina che si garantisce il circolo di turismo al quale si aspira.