Buon compleanno alla pizza Margherita: compie 131 anni! Bastano acqua, farina e lievito, passata di pomodoro, mozzarella, basilico ed un filo d’olio per realizzare uno dei piatti più amati al mondo: la pizza Margherita, che festeggia i suoi 131 anni! La leggenda vuole che la margherita sia nata a Napoli tra l’11 e il 12 giugno del 1889 in onore della regina Margherita di Savoia tra le mani di Raffaele Esposito, anche se secondo alcuni studi era stata “provata” già almeno 60 anni prima. Si tratta, però, di un compleanno che porta i segni dell’emergenza. Uno studio Coldiretti, infatti, ha osservato che: “Le vendite sono dimezzate a causa del Coronavirus e del lungo periodo di lock down che fanno sentire i loro effetti anche in questa prima fase di riapertura, mettendo a rischio il futuro di 63 mila pizzerie e circa 200 mila addetti”.

“Nel periodo pre Covid-19 – continua – solo in Italia si sfornavano circa 8 milioni di pizze ottenute grazie all’utilizzo di 200 milioni di chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio di oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro. La chiusura forzata dei locali ha avuto dunque un impatto devastante non solo sulle imprese e sull’occupazione ma anche sull’intero sistema agroalimentare che ha visto chiudere un importante sbocco di mercato per la fornitura dei prodotti”.

Intanto alcune curiosità sui consumi: gli americani sono i maggiori consumatori di pizza nel mondo con 13 chili a testa mentre gli italiani guidano la classifica in Europa con 7,6 chili all’anno, e staccano spagnoli (4,3), francesi e tedeschi (4,2), britannici (4), belgi (3,8), portoghesi (3,6) e austriaci che, con 3,3 chili di pizza a testa annui, chiudono la classifica.