Brasile 32mila morti in un giorno per il coronavirus Covid-19 32.091 nuovi casi e 1.272 morti provocati dal coronavirus: lo rivela il ministero della Salute. Il totale dei contagi sale così a quota 739.503, mentre quello dei decessi raggiunge quota 38.406. Lo stato di San Paolo si conferma epicentro dell’epidemia con 150.138 contagi e 5.545 vittime.

Intanto, il numero dei contagi accertati a livello mondiale sale a 7.227.869, mentre quello dei morti a 408.954, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. Il Paese che registra i numeri della pandemia più alti in termini assoluti restano gli Stati Uniti con quasi 2 milioni di casi e oltre 111.000 morti, seguiti dal Brasile, dalla Russia (484.630 e 6.134) e dal Regno Unito (290.576 e 290.576).

Sono 819 i morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore, durante le quali il numero di contagiati è salito di 17.300 unità. E’ quanto emerge dai dati della John Hopkins University, secondo la quale i contagiati sono in totale 1.977.085 e i decessi 111.876. Il numero maggiore di nuovi casi è stato registrato in Texas (2.275), seguito da California (2.170) e Florida (1.960).

In America Latina i contagi hanno raggiunto quota 1.403.259 (+49.349 in 24 ore) ed i morti 69.190 (+2.238). E’ quanto emerge da una statistica dell’ANSA realizzata sulla base dei dati di 34 nazioni e territori latinoamericani.

In Sudamerica il secondo Paese dopo il Brasile per numero di casi è il Perù, che martedì ha registrato 4.040 nuovi contagi e altri 167 decessi: lo ha reso noto il ministero della Sanità. Il bilancio complessibo dei casi sale così a quota 203.736, mentre quello dei morti passa a 5.738. I contagiati sono per il 59,3% uomini e per il 40,7% donne, di cui 9.903 sono ricoverati in ospedale.

Dopo Brasile e Perù segue il Cile (142.759 e 2.283). Fra i Paesi con più di 5.000 casi vi sono poi Messico (120.102 e 14.053), Ecuador (43.378 e 3.642), Colombia (40.719 e 1.308), Repubblica Dominicana (20.126 e 539), Argentina (23.620 e 693), Panama (16.425 e 393), Bolivia (13.643 e 465), Guatemala (7.055 e 252) e Honduras (6.327 e 258).