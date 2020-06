Botte ai genitori, a Scafati e San Valentino figli a giudizio

Genitori maltrattati, umiliati e picchiati dai propri figli. Storie di violenza domestica e quotidiana, evolute in richieste di giudizio immediato da parte della Procura di Nocera Inferiore. Un lavoro fatto da forze dell’ordine e dai servizi sociali, a testimoniare la sofferenza di persone impossibilitate a reagire per ragioni di età o perchè affette da gravi patologie. Una donna e un uomo, in due comuni diversi e nello stesso periodo, si sarebbero macchiati del reato di maltrattamenti aggravati. La prima fu allontanata da casa con un provvedimento del giudice, il secondo finì direttamente in carcere. Le storie si intrecciano per diversi motivi: le vittime – i genitori in questo caso – avrebbero subito per mesi la violenza dei propri figli, senza poter reagire e bloccati in casa per via delle loro patologie. La prima storia riguarda una 56enne di Scafati, che dal 2019 fino a qualche mese fa, avrebbe minacciato e picchiato più volte la madre di 85 anni. Le donne vivevano insieme, perchè la figlia aveva l’obbligo della cura e custodia del genitore. Stando alle indagini dei carabinieri, partite dopo la denuncia di altri familiari, la 56enne avrebbe umiliato più volte il genitore, facendole patire gravi e atroci sofferenze. Più volte, ad esempio, l’avrebbe colpita con violenza alla testa. Nei referti medici sono certificati lividi ed ematomi. Nell’ipotesi dell’organo inquirente, vi era probabilmente l’incapacità, da parte della donna, di badare al proprio genitore, facendo scattare nella stessa una sorta di rifiuto che si manifestava, con violenza. L’episodio limite risale a dicembre scorso, quando la figlia si chinò sul corpo della madre, chiudendole la bocca con una mano. Fino a torcerle il braccio, costringendo la stessa, affetta da gravi disabilità, ad implorarla di mollare la presa. L’imputata fu allontanata da casa, con la Procura che ottenne dal gip un divieto di avvicinamento all’anziana.

IL CASO SIMILEStoria simile a San Valentino Torio, quando dal 2019 a tempi più recenti, un uomo di 45 avrebbe fatto lo stesso con i suoi due genitori. Al punto da finire in carcere. Anche stavolta, per maltrattamenti. Una delle due vittime soffriva di Alzheimer. Stando ai dettagli, marito e moglie sarebbero stati picchiati più volte e insultati, con i referti medici a testimoniare ematomi, gonfiori e sanguinamenti conseguenza di quelle aggressioni. L’uomo avrebbe agito sotto effetto di alcol, sfogando la sua rabbia. Due indagini simili, per le quali la Procura ha ritenuto di avere elementi sufficienti per mandare subito a processo i due, senza l’udienza preliminare.

Fonte Il Mattino