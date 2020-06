BOSSO E MAZZARIELLO IN TANDEM Venerdì 3 luglio ore 21.00 Complesso Monumentale San Giovanni di Cava De’ Tirreni (Sa)

Da luglio è di nuovo tempo di jazz, con la rassegna di concerti organizzata dal Jazz Club Il Moro che accende i riflettori sulle proposte più interessanti del panorama jazzistico nazionale ed internazionale. Anche per questa estate la musica dal vivo, la grande musica jazz, torna ad essere protagonista, accorciando le distanze, unendo le persone in totale sicurezza.

Due i luoghi d’incontro, palcoscenici d’eccezione all’aperto, con ingressi e posti numerati, che daranno spazio alla rassegna #MoroSummerTour2020: il Complesso Monumentale San Giovanni di Cava De’ Tirreni (Sa) e l’Arena del Mare di Salerno.

A dare il via alla rassegna di jazz sotto le stelle, “Cava in Musica, Moro Summer tour 2020”, che si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase, sarà venerdì 3 luglio alle ore 21.00 la tromba di Fabrizio Bosso e il pianoforte di Julian Oliver Mazzariello protagonisti di Tandem, il loro nuovo album uscito lo scorso anno per la Warner Music Italia, una prosecuzione della loro collaborazione artistica cominciata diciassette anni fa.A presentare la serta il giornalista Antonio Di Giovanni . E’ infatti del 2014 e il loro primo album dal titolo Tandem a testimonianza della loro unione, iniziata sul palco ma che trascende le regole delle classiche collaborazioni. In 17 anni il loro rapporto di fraterna amicizia e l’approccio con la musica totalmente libero dagli schemi accrescono il loro sodalizio, fino a farli diventare una sola voce.

Registrato nella notte di Capodanno 2019, in occasione dell’edizione invernale di Umbria Jazz a Orvieto, “Tandem live at Umbria Jazz Winter” rappresenta la naturale cristallizzazione e restituzione al pubblico dell’intesa musicale che intercorre tra Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello. C’è tutta l’intima essenza artistica di Bosso e Mazzariello in questo disco: dalla musica per film, su Schindler’s list, unica traccia registrata in studio, accompagnati dal quartetto d’archi composto da Luca Bagagli, Leonardo Spinedi, Elena Favilla e Kyungmi Lee, alla commistione di generi e stili come le fughe blues di Mazzariello sulla “bossanoveggiante” Lembra de Mim o i repentini passaggi dal bop allo slow time in Domenica è sempre domenica, passando per l’uso degli effetti elettronici in Together e in Nuovo Cinema Paradiso, o attraverso la rilettura di standard come Misty e l’encore finale di In a Sentimental Mood, che al meglio riflettono il credo musicale del duo.

Il live di venerdì 3 luglio, che apre al rassegna #MoroSummerInTour, nell’incantevole scenario del Complesso Monumentale San Giovanni di Cava De’ Tirreni (Sa), sarà l’occasione per riascoltare il duo tromba/piano che mostra una singolare complicità esecutiva, un travolgente interplay coinvolgente unico, ma sempre energico anche nei nuovi brani del live.

Un viaggio magico con la magia delle note della tromba di Bosso e le fughe di Mazzariello, in una miscela di tensioni e distensioni, improvvisazioni magnifiche, lirismo ed energia pura, che catturerà il pubblico in un suono incantevole. fra ballad, groove o standard in scaletta un’ incursione fra i pezzi del Tandem e non solo, all’insegna dell’improvvisazione jazz.

COMPLESSO MONUMENTALE SAN GIOVANNI DI CAVA DE’ TIRRENI

3 luglio FABRIZIO BOSSO E JULIÁN MAZZARIELLO, jazz moderno

21 Luglio LATIN MOOD con Javier Girotto /Fabrizio Bosso, Natalio Magalavite, Bruno Marcuozzi, Lorenzo Tucci , Latin jazz

31 luglio Andrea Sannino con guest Março Zurzolo per la prima volta insieme

24 Luglio FRANK ARMADA E DISCO INFERNO special guest Sonia Mosca, genere anni 70 80 le migliori hit rivisitate

8 agosto TRANSLATION con Rosario Giuliani, Julián Mazzariello, Dario Deidda,Roberto Gatto, genere jazz blues

ARENA DEL MARE (con il patrocinio del Comune di Salerno ed in collaborazione con Salerno Jazz Orchestra di Stefano Giuliano)

giovedì 16 Luglio NICK THE NIGHTFLY

martedì 28 luglio PAOLO FRESU

martedì 25 agosto ENZO AVITABILE guest Tony Esposito