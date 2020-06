Bosso e Mazzariello aprono la stagione estiva musicale di Cava de\' Tirreni

Cava de’ Tirreni (SA) Presso il Complesso Monumentale di San Giovanni di Cava prenderà il via, venerdì 3 luglio 2020, la ressegna estiva “Cava in Musica, Moro Summer Tour 2020” con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, che presenteranno di “Tandem live at Umbria Jazz Winter” il loro nuovo anno uscito per la Warner Music Italia, registrato a Orvieto durante l’edizione invernale di Umbria Jazz.

(Primo set ingresso ore 20:30 inizio concerto ore 21, Secondo set ingresso ore 22:15 inizio concerto ore 22:30).

