Bonus vacanze, manca un elenco degli alberghi della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina. Si parla tanto, e si investono tanti soldi, in comunicazione, ma si pecca sulle cose basilari. Da Sorrento ad Amalfi, Positano, Ravello, Vico Equense, non c’è un elenco aggiornato delle attività aperte. Ma non solo nessuno parla di chi accetta i bonus vacanze..

Molti ce lo chiedono, Positanonews da 15 anni è il riferimento in Italia e nel mondo dal territorio, ma non si occupa di dare informazioni istituzionali, anche se ci proviamo. Ci scrivono da molte parti in Italia per chiederci informazioni, fra questi Pasquale Abruzzese al quale abbiamo detto che bisogna telefonare struttura per struttura per saperlo

Grazie per il puntuale riscontro. Per notizia Vi segnalo che in Info-alberghi della Riviera Romagnola ha già attivato un elenco delle strutture ricettive del Bonus Vacanze. Mi auguro che noi del SUD fossimo in grado di fare altrettanto perchè la mia bella e amata Costiera Amalfitana merita una presentazione e una organizzazione turistica esemplare. N