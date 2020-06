Bonus baby sitter anche ai nonni, purché non conviventi. Ecco le regole per richiederlo. I chiarimenti sono arrivati con una circolare dell’Inps. L’alternativa dei congedi e dei centri estivi.

Chi può usufruire del bonus baby sitter stanziato dal governo per il periodo dell’emergenza? Largo ai nonni, purché non conviventi. E come fare per richiederlo? C’è bisogno della registrazione di entrambe le parti (genitori e baby sitter) sul portale dell’Istituto nazionale della previdenza. Ecco le istruzioni per il voucher da massimi 1.200 euro.

I chiarimenti sulla possibilità di richiedere che le prestazioni dei cosiddetto voucher baby sitting messi in campo dal Decreto Cura Italia, come rinnovato dal 19 maggio dal Decreto Rilancio, sono arrivati con una importante Circolare dell’Inps, la numero 73/2020.

Sì al voucher per i nonni, purché non conviventi

Questa ha definitivamente confermato, come già anticipato nella risposta dell’8 maggio, che l’utilizzo dei voucher con Libretto Famiglia, da spendere solo su portale Inps, con valore massimo di 1.200 euro da utilizzare per prestazioni di baby-sitting dal 5 marzo al 31 luglio 2020, può essere legittimamente indirizzato verso i propri familiari, come -ad esempio- i nonni. Infatti, grazie a un parere interno del Ministero del Lavoro, Inps ha chiarito che in questo caso non sarà applicata la presunzione secondo cui i familiari possono elargire solo prestazioni gratuite di lavoro e dunque non oggetto di compenso, rendendo così possibile l’utilizzo dei voucher anche per i familiari non conviventi.