B&B e il rischio di ospitare per 15 giorni i positivi al covid

A lanciare l’allarme è il titolare di un B&B del centro storico di Napoli. In vista del 3 giugno e dunque del via libera allo spostamento tra le Regioni, anche da parte di cittadini provenienti da Lombardi e Piemonte, le più tartassate dal Covid-19, ci si pone il problema degli eventuali ospiti che dovessero risultare positivi durante il soggiorno. Il rischio, qualora non sussistessero ragioni per il ricovero presso strutture ospedaliere ad hoc, è che siano – come riporta il sito web repubblica.it – a trascorrere la “quarantena” obbligatoria di 14 giorni nel B&B dove risultato registrati. Per questa ragione il titolare di questa struttura ricettiva propone alle autorità di creare un Covid Hotel per turisti contagiati.