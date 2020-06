Battipaglia, ex dirigente della Regione brucia sterpaglie e muore carbonizzato

Brucia le sterpaglie, viene avvolto dal fuoco e rimane intrappolato tra le fiamme. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio in litoranea, alla periferia di Battipaglia. A perdere la vita Antonio Verdoliva (nella foto), 79enne ex dirigente della Regione Campania, mentre era nel suo terreno a ridosso delle idrovore. I vigili del fuoco del distaccamento di Eboli sono intervenuti per spegnere l’incendio e poi hanno rinvenuto il cadavere del pensionato carbonizzato. In litoranea sono giunti i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’episodio ed hanno allertato il magistrato di turno. Gli investigatori presumono che Verdoliva non sia riuscito più a controllare le fiamme che stavano bruciando le sterpaglie, nel terreno di sua proprietà, e poi è stato avvolto dal fuoco ed è morto. Non è escluso che il pensionato abbia avuto un malore proprio mentre era vicino al fuoco e poi è rimasto intrappolato tra le fiamme senza avere scampo. Il medico legale, incaricato dal magistrato inquirente, ha effettuato l’esame esterno del cadavere e poi la salma è stata consegnata ai familiari per celebrare i funerali del pensionato. Verdoliva non ha avuto tempo e modo di chiedere aiuto. I carabinieri non hanno potuto far altro che costatare il decesso del pensionato ed attendere l’esito dell’esame esterno del cadavere.

I PASSANTII vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver avuto la segnalazione da alcuni passanti che avevano notato le fiamme, ma il pensionato era già deceduto ed hanno rinvenuto il cadavere solo quando hanno spento il rogo. La notizia della tragedia e del decesso di Verdoliva si è diffusa a Battipaglia in serata. L’ex dirigente della Regione era molto conosciuto e stimato. Da molti anni Verdoliva era andato in pensione e si dedicava spesso alla coltivazione del terreno dove ieri si è verificata la tragedia.

Fonte Il Mattino