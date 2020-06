BARTOLO CICCARDINI E MONTEPERTUSO

Sei anni fa, nel 2014, il 12 giugno, moriva Bartolo Ciccardini. A noi della costiera ci piace ricordarlo per il suo libro Viaggio nel Mezzogiorno d’Italia, che poi è riferito prevalentemente a Montepertuso e Positano. L’acquerello rapido e veloce che offre ai lettori con il suo scritto è ricco di riferimenti , di nomi e di luoghi, tale da farlo percepire come uno di famiglia , come un ospite particolare, non come un turista. Coglie momenti storici di lungo respiro e li coniuga con la quotidianità. Parla di San Vito e del grande Convento scomparso, affronta il tema della rivolta dei positanesi, e lo descrive come se fosse un semplice racconto. Per questo lo amiamo, e rileggeremo le pagine di questo libro , oltre ad essere un grande giornalista e un grande politico della prima democrazia cristiana.

il libro Viaggio nel Mezzogiorno d’Italia Di Bartolo Ciccardini è parzialmente leggibile in internet.

Bartolomeo Ciccardini detto Bartolo (Cerreto d’Esi, 30 settembre 1928 – Roma, 12 giugno 2014) è stato un politico e giornalista italiano, più volte sottosegretario di stato di area DC nei diversi governi succedutisi dal 1979 al 1986. Trasferitosi a Roma dal 1947, partecipa al fervore culturale e impegno politico dei giovani cattolici, guidati da Giuseppe Dossetti e Amintore Fanfani, contribuendo al periodico Terza generazione finanziata da Alcide De Gasperi, e collaborando in particolare con Felice Balbo, Ubaldo Scassellati, e Gianni Baget Bozzo. Iscritto alla Democrazia Cristiana, è stato eletto per la prima volta alla Camera dei deputati nel 1968 e successivamente confermato alle elezioni del 1972, 1976, 1979, 1983 e 1987. È stato sottosegretario di stato ai trasporti nel governo Cossiga I e sottosegretario alla difesa nei governi Cossiga II, Spadolini I, Spadolini II, Fanfani V e Craxi I. Dopo il dissolvimento della Democrazia Cristiana, all’inizio degli anni novanta fu fra i promotori della formazione politica dei Cristiano Sociali. Nel 1994 fu candidato per i Progressisti al Senato nel collegio di Roma Centro, ma fu battuto da Giulio Maceratini, candidato del Polo del Buon Governo. Prima di dedicarsi a tempo pieno alla politica, ha curato per la RAI trasmissioni televisive di impronta culturale (un suo speciale con intervista a Pier Paolo Pasolini è stato trasmesso in replica da Rai Storia nel maggio 2010).