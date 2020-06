Bambini affetti da diabete mellito di tipo 1 risparmiati dal Coronavirus.

“I bambini con diabete mellito di tipo 1, autoimmune, sono risparmiati dall’infezione da Coronavirus e, qualora la prendessero, la contrarrebbero in forma non grave e senza complicanze respiratorie”. Questo è quanto è emerso da uno studio fatto dal Centro di diabetologia pediatrica ‘G. Stoppoloni’ dell’Azienda Università della Campania “Luigi Vanvitelli” in collaborazione con la Società italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. A parlare è Dario Iafusco, responsabile del Centro che afferma: “Il sistema immunitario dei pazienti con diabete tipo 1 è iperattivo nei confronti del virus così come nei confronti del virus Ebola. Riteniamo che ciò sia dovuto in parte alla peculiare condizione immunitaria che porta alla distruzione delle cellule beta. Il suo modo di agire è contro i patogeni che richiedono l’internalizzazione, come nel caso del coronavirus”.