Avellino. Uomo di 81 anni ottiene il diploma di terza media. Meravigliosa storia ad Avellino: un uomo di 81 anni di Conza della Campania ha ottenuto il diploma di terza media. Il protagonista si chiama Vincenzo Conte, un pensionato che, fino a qualche anno fa, ha girato per il mondo svolgendo mille lavori. Una volta tornato in Italia ha dunque deciso di conseguire quel diploma che non ha mai potuto ottenere da ragazzo.

“Per la verità volevo accompagnare mia moglie – racconta al quotidiano la Città – che è venezuelana. Siamo spostati da tre anni e per avere la cittadinanza italiana deve sostenere dei corsi. Ho pensato: ‘adesso lo faccio anche io’. E così mi sono ritrovato a scuola, a Sant’Angelo dei Lombardi, poi è venuto il Coronavirus”.

E così Vincenzo si è armato di computer ed ha iniziato le lezioni a distanza. “Posso dire che adesso il mio sogno si è realizzato. Ho rimesso a posto la casa di famiglia, e con mia moglie viviamo qui in tranquillità. Vorrei continuare a studiare, anche perché i professori sono molto gentili e sono stati davvero bravi e comprensivi”.