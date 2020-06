Auto di lusso al porto di Salerno: sventato traffico internazionale illegale

Gli agenti della dalla Polizia di Stato dello scalo aeroportuale di Fiumicino, insieme ai colleghi della Polizia di Frontiera di Salerno e Gioia Tauro,e in collaborazione con le autorità canadesi, hanno bloccato un traffico internazionale nel porto di Gioia Tauro di auto costose o di lusso rubate in Canada.

Le auto, i cui costi oscillavano tra i 50 e gli oltre 100 mila euro, dopo essere state trasferite da Montreal in container via nave, in transito in Italia, venivano trasportate fino in Turchia ed in Libia, e rivendute a persone facoltose a cifre inferiori rispetto agli attuali prezzi di mercato. L’attività investigativa ha evidenziato come una prima rotta di traffici illeciti collegava il Canada con la Turchia, con breve scalo nel porto salernitano.