Auriemma da Sorrento difende i tifosi del Napoli che hanno festeggiato la vittoria in Coppa Italia. Questa sera su “Diritto e Rovescio” il programma di Rete 4 il nosto giornalista sportivo della Campania difende i tifosi che, dopo la vittoria con la Juventus, si sono assembrati… Ieri notte anche Positanonews ha seguito in Penisola Sorrentina.Non è per niente piaciuto l’atteggiamento e la serie di caroselli dei tifosi del Napoli per le vie del capoluogo campano di ieri notte dopo la conquista della Coppa Italia al direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità, Ranieri Guerra, intervistato dalla trasmissione Agorà su Rai 3. “Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l’incidenza del virus è più bassa che altrove. Fa male vedere queste immagini. Ricordo quanto ha contato la partita dell’Atalanta all’inizio dell’epidemia in Lombardia nella diffusione dei contagi. Non vorrei che si ripetesse proprio ora, che il Comitato Tecnico Scientifico ha cercato di accogliere le proposte del FIGC per non limitare del tutto il gioco del calcio, come da scienza e coscienza medica sarebbe suggerito”.

All’una piazza Garibaldi, antistante alla stazione centrale, era una bolgia in cui il distanziamento sociale e le precauzioni anti-Covid sono saltate abbondantemente. Per cui a quel punto per motivi di ordine pubblico e anche di sicurezza della squadra è stato deciso di far scendere il gruppo alla stazione dell’alta velocità di Afragola, alle quattro del mattino.