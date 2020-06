Atrani. Riqualificato e ripristinato il sentiero che porta alle Nuove Grotte.

Riqualificato e ripristinato il sentiero che porta alle nuove grotte.

L’opera è stata realizzata dai volontari che curano il Santuario.

È stata creata una staccionata nuova in palio di castagno e pitturarata con relativa pittura a cera.

D’ora in poi per visitare le grotte non vi saranno più problemi problemi tutto: le visite potranno avvenire in completa sicurezza.